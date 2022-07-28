МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в прошлом квартале увеличил выручку на 38,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 588,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Торговые сети продолжают сохранять нулевые наценки на часть товаров

Розничная выручка выросла на 40% — до 579 миллиардов рублей. Чистая прибыль не изменилась и составила 10,9 миллиарда рублей. Показатель EBITDA во втором квартале вырос на 24,6%, до 37,7 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA составила 6,9% после 7,1% годом ранее.

За всё первое полугодие розничная выручка "Магнита" повысилась на 39% в годовом выражении и составила 1,114 триллиона рублей.