МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Продажи концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, в первом полугодии выросли на 9,1% в годовом выражении — до 45,58 миллиарда швейцарских франков (47,4 миллиарда долларов), говорится в отчете компании. Danone отчиталась о снижении чистой прибыли на треть

Органический рост продаж составил 8,1%, сообщается в релизе.

При этом продажи в регионе Северной и Южной Америки выросли на 6,8% — до 12,1 миллиарда франков (12,6 миллиарда долларов).

В регионе AOA (Южная Азия, Океания и Африка южнее Сахары) выросли на 2,1% и составили 9,3 миллиарда франков (9,6 миллиарда долларов). Продажи в Европе также составили 9,3 миллиарда франков (9,6 миллиарда долларов), тоже увеличившись на 2,1%. В Латинской Америке объем продаж вырос на 4,2% и составил 5,7 миллиарда франков (5,9 миллиарда долларов). СМИ: производитель специй Kamis может уйти из России

Nestle прогнозирует органический рост продаж по итогам года в 7-9%.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах.