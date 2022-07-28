МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Shell, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2022 года увеличилась в 2,8 раза в годовом выражении и составила 25,156 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. СМИ: Shell хочет продать свои активы в Мексиканском заливе

В пересчете на акцию прибыль компании за отчетный период составила 3,34 доллара против прибыли в 1,17 доллара за первое полугодие 2021 года. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, выросла в 1,5 раза — до 186,247 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал подскочила в годовом выражении в 5,3 раза – до 18,04 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 2,4 доллара против 0,44 доллара год назад. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, выросла в 1,7 раза — до 103,083 миллиарда долларов.

Скорректированная прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за отчетный квартал составила 6,391 миллиарда долларов, увеличившись в 2,6 раза в годовом выражении. Добыча за квартал снизилась на 11% — до 2,898 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.