МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" зарегистрировала собственную IT-компанию "ЛетуТех" для разработки и поддержки цифровых сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Сервис "Магнит Доставка" перешел на отечественную IT-платформу

"Л'Этуаль" зарегистрировала IT-компанию "ЛетуТех"… Одним из логичных этапов развития стало создание собственной IT-компании под названием "ЛетуТех", которая будет заниматься разработкой и поддержкой цифровых сервисов, в том числе и технологической поддержкой маркетплейса letu.ru", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент ключевая задача "ЛетуТех" — обеспечить растущие технологические потребности бизнеса новыми сервисами. В первый год работы подразделение будет создавать новую сервисную архитектуру, которая позволит минимизировать зависимость от иностранного ПО. Новые технологические решения будут внедрены во все направления бизнеса: электронная коммерция, розничная сеть, логистика, финансы, маркетинг.

"Особое внимание будет уделено развитию HR-бренда "ЛетуТех". Сейчас в IT-подразделении уже работают более 500 сотрудников, но компания и дальше будет привлекать талантливых специалистов, занятых в разработке перспективных сервисов для развития e-com и ритейл-индустрии", — добавляется в сообщении.

"Л'Этуаль" — одна из крупнейших российских сетей магазинов парфюмерии и косметики, основанная в 1997 году. В 250 городах России открыто 1000 магазинов. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены.