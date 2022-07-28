МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. в первом полугодии 2022 года увеличилась на 26% по сравнению с первым полугодием 2021 года — до 4,906 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Прибыль Ford выросла во втором квартале

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,02 доллара против 3,91 доллара годом ранее. Выручка за январь-июнь составила 10,664 миллиарда долларов, увеличившись на 22,8% к показателю годичной давности.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании выросла на 10%, до 2,275 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за три месяца составила 2,34 доллара против 2,08 доллара во втором квартале 2021 года. Выручка в годовом выражении увеличилась на 21%, до 5,497 миллиарда долларов. Аналитики ждали квартальную выручку в размере 5,26 миллиарда долларов.

"В этом квартале у нас снова был сильный рост выручки и прибыли, поскольку общие потребительские расходы оставались высокими, а объемы трансграничных операций выросли на 58% по сравнению с прошлым годом", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Майкла Мибаха (Michael Miebach).