МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, получила разрешение от Минфина РФ на выплату остатка по евробондам в долларах, говорится в сообщении компании. НРД принял на обслуживание восемь выпусков евробондов "Газпрома"

"ПАО "Фосагро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, раскрывает дополнительное сообщение к уведомлению от 26 июля 2022 года по выплате купонного дохода по облигационному займу объемом 500 миллионов долларов со ставкой 3,05% и погашением в 2025 году, выпущенных PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company", — говорится в сообщении.

ПАО "ФосАгро" 27 июля 2022 года получило разрешение Министерства финансов Российской Федерации на выплату в долларах США остатка суммы купонного платежа по облигациям, учет которых осуществляется иностранными номинальными держателями. После этого на счет PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company, открытый у основного платежного агента, была незамедлительно организована выплата оставшейся части купонного дохода для дальнейшего распределения среди держателей облигаций, зарегистрированных в иностранны", — добавляется в сообщении.