МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Потенциальное усиление зарубежных санкций может ускорить в четвертом квартале падение погрузки на железной дороге в России и привести к увеличению профицита грузовых вагонов на сети РЖД, следует из обзора "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), который есть в распоряжении РИА Новости. РЖД хотят продать контроль в своем контейнерном операторе, сообщили СМИ

"В настоящий момент продолжается масштабная перестройка логистических потоков, идет переориентация экспортных перевозок из стран Европы в Азию, а импортных – вместо Европы в Китай, Индию, Турцию. При этом обостряется проблема "узких мест" на Восточном полигоне. Вкупе это приводит к росту порожнего парка и профициту вагонов на сети", — говорится в обзоре транспортного комплекса России по предварительным итогам первого полугодия 2022 года.

"Ожидается, что в четвертом квартале текущего года потенциальное усиление санкционных ограничений может вызвать ускорение сокращения погрузки и рост профицита вагонов", — добавляется там же.

Как отмечается в обзоре, железнодорожные перевозки в июне ускорили падение, а в первом полугодии 2022 года погрузка сократилась почти на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. "Что обусловлено уменьшением экспортных потоков в западном направлении. Так, сократилась погрузка почти всех видов грузов кроме нефти, стройматериалов и черных металлов", — говорится в материалах.

Уточняется, что по итогам года отрицательная динамика погрузки сохранится и может достичь до минус 7% год к году, а также ожидается сокращение объема производства и закупок вагонов на 14% и 25% соответственно.