МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российские банки в первом полугодии 2022 года выдали на 133% больше кредитов по семейной ипотеке, чем в январе-июне 2021 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Хуснуллин заявил, что план по вводу жилья в России будет выполнен

"Непростая ситуация: люди живут в ожидании. Но сейчас возможность льготной ипотеки начинает рынок раскручивать. Могу сказать, что мы уверенно по семейной ипотеке движемся", — сказал вице-премьер.

По его словам число кредитов по семейной ипотеке за полгода выросло на 133%, а в денежном выражении объем кредитования по этой программе вырос на 220%.

"Сейчас мы видим: июль набирает уверенный темп. Будем корректировать, по ходу действия будем докладывать, если будут нужны какие-то изменения, но пока работа идет", — отметил Хуснуллин.