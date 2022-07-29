МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Три этапа трассы Европа — Западный Китай, включающие дорогу Москва — Казань — Екатеринбург, могут быть запущены к концу 2022 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Хуснуллин заявил, что план по вводу жилья в России будет выполнен

"Я предварительно докладывал, что есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим", — отметил он.

Вице-премьер рассказал, что сейчас в строительстве задействована 21 тысяча человек, 6 тысяч единиц техники. "В течение двух месяцев будет 30 тысяч строителей и порядка 9 тысяч единиц техники", — уточнил чиновник.

По его словам, рассматривается возможность продления трассы до Омска и Новосибирска с возможностью выхода на границы с Китаем и с Монголией. То есть будет реализован транснациональный коридор почти в семь тысяч километров.