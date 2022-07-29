МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Индикация давления в салоне сработала на лайнере, производящем рейс Грозный-Москва, командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр". Bloomberg: Boeing спрогнозировал снижение спроса на самолеты

"В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до трех тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", — сказали в компании.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия, изменил курс и якобы временно пропал с карты Flightradar.

Позднее из данных портала Flightradar стало известно, что самолет приземлился в аэропорту Грозного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что самолет благополучно вернулся.

"Самолёт "Грозный-Москва", подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, благополучно вернулся в аэропорт Грозного", — написал он в своем Telegram-канале.