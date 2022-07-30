СМИ: американцев предупредили о скором дефиците конфет и шоколада
ABC News; американцев предупредили, что скоро перестанет хватать конфет и шоколада
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ВАШИНГТОН, 30 июл — ПРАЙМ. Американский производитель шоколада и конфет Hershey's предупредил, что скоро перестанет справляться со спросом, сообщает ABC News.
"Мы не сможем полностью ответить на спрос", — заявил гендиректор компании Мишель Бак, которого цитирует телеканал.
Причиной тому стала в том числе ситуация вокруг Украины, поскольку стало сложнее доставлять оборудование и ингредиенты, в частности какао, указывает телеканал.
В фирме боятся не справиться со спросом на "Хэллоуин", который отмечают в США октябре. На этот праздник принято раздавать конфеты облаченным в костюмы детям. По словам гендиректора, производство к празднику началось еще весной, и у компании есть возможность обеспечить больше, но со спросом там все равно бояться не справиться, поскольку не хотят жертвовать обеспечением ежедневных поставок.
По данным телеканала, продажи на "Хэллоуин" составляют 10% от ежегодного дохода компании.