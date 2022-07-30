МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Немецкая компания OBI GmH 27 июля подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети DIY-магазинов OBI. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки. ФАС разрешила российской компании купить бизнес ушедшей из страны OBI

Как заявляют источники, согласно условиям сделки, 40% компании получит группа инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% — бизнесмен Йозеф Лиокумович.

Один из собеседников издания отметил, что сумма сделки является символической и составляет один евро.

Ранее сообщалось, что ФАС России согласовала ходатайства "Группы инвестиционно-строительных компаний MAX" о приобретении российского бизнеса OBI.

Немецкая DIY-сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв 27 гипермаркетов. Штаб-квартира компании в марте объявила о приостановке работы в РФ, затем стало известно о планах ритейлера продать бизнес в России местному инвестору. Российские магазины сети возобновили работу в конце апреля — начале мая.