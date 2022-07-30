МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. IKEA сообщила о возобновлении онлайн-распродажи в Москве. IKEA вновь приостановила онлайн-распродажу в Москве

Отмечается, что компания убрала с портала сообщение о невозможности заказа из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза.

Согласно официальному сайту IKEA, товары вновь доступны для покупки онлайн. "Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе", — уточнили в компании.

Финальная онлайн-распродажа покидающей российский рынок IKEA началась ночью 5 июля. В четверг компания сообщила, что оформить заказ в Москве не получится. В настоящее время на сайте действует система электронной очереди.