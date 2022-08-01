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https://1prime.ru/business/20220801/837660712.html
IKEA не подтвердила возможное открытие магазинов
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. Шведская IKEA не подтвердила опубликованную ранее в соцсетях со ссылкой на сотрудников магазинов информацию о подготовке к возобновлению работы сети. "Магазины IKEA в России... ПРАЙМ, 01.08.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Шведская IKEA не подтвердила опубликованную ранее в соцсетях со ссылкой на сотрудников магазинов информацию о подготовке к возобновлению работы сети.
"Магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. Никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются", — сообщила журналистам пресс-служба компании.
Финальная онлайн-распродажа уходящей из России IKEA стартовала ночью 5 июля.