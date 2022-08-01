МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Шведская IKEA не подтвердила опубликованную ранее в соцсетях со ссылкой на сотрудников магазинов информацию о подготовке к возобновлению работы сети. IKEA возобновила онлайн-распродажу в Москве

"Магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. Никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются", — сообщила журналистам пресс-служба компании.

Финальная онлайн-распродажа уходящей из России IKEA стартовала ночью 5 июля.