МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года в связи с прекращением их владельцем бизнеса на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Ekaterra. Эксперт заметил, что иностранные пивовары не торопятся уходить из России

Международная чайная компания Ekaterra, владеющая чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond после продажи компанией Unilever чайного бизнеса, приняла решение о прекращении своей деятельности на территории РФ.

"Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию", – сообщается в пресс-релизе компании.

Ekaterra подчеркивает, что в соответствии с трудовым законодательством РФ все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.