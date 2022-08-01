ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг — ПРАЙМ. Издержки финского бизнеса из-за ухода с российского рынка после начала российской военной специальной операции на Украине составляют 3,589 миллиарда евро, сообщили РИА Новости в торговом представительстве России в Финляндии. СМИ: финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ

"Торговое представительство проанализировало полугодовые финансовые отчеты финских компаний, ранее активно работавших на российском рынке, на предмет изменения стоимости активов. Данные по списанию и обесценению традиционно отражаются в пояснениях к отчетности, в разделах по экономическим рискам или прекращению деятельности. Суммарно по крупнейшим компаниям, опубликовавшим данные к 29 июля, составил показатель в 3 миллиарда 589 миллионов евро", — отметили в торгпредстве.

Лидером является энергетическая компания Fortum, списавшая 2,1 миллиарда евро, далее производитель шин для автотранспорта Nokian tyres 300 миллионов евро, машиностроительная Wartsila 200 миллионов евро, строительный холдинг SRV 159 миллионов евро и другие.