МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) финской энергетической компании Fortum на уровне "ВВВ", прогноз по рейтингу негативный, сообщается в пресс-релизе агентства. S&P подтвердило рейтинги двух банков Белоруссии на уровне "СС"

Краткосрочный РДЭ был также подтвержден на уровне "F3".

"Подтверждение (рейтинга – ред.) в основном отражает наше мнение о том, что Fortum теперь хорошо защищена от убытков, которые несет ее дочерняя компания Uniper SE, после того как та получила пакет поддерживающих мер, согласованных с правительством Германии", — говорится в сообщении.

В конце июля Fortum, Uniper и правительство Германии договорились о всеобъемлющем пакете мер по стабилизации финансового состояния Uniper. В рамках пакета мер немецкое правительство приобретет 30% акций Uniper, выкупив допвыпуск 157 миллионов обыкновенных именных акций по номинальной стоимости в 1,7 евро за бумагу на сумму 267 миллионов евро.

Вместе с этим Fitch добавляет, что рейтинг Fortum также поддерживается бизнесом по производству экологически чистой электроэнергии, который выигрывает от высоких цен.

Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания. В компании работают около 8 тысяч специалистов в ряде стран. Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper.