МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Указ президента России Вадимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным иностранцам долями в стратегических компаниях вводит дополнительный контроль, но не лишает инвесторов права собственности. Об этом рассказал РИА Новости директор юридической практики Kept Антон Черных. Путин подписал указ о применении специальных экономических мер

Опубликованный 5 августа указ президента России Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному президентом списку.

По словам эксперта, данный указ необходим для установления контроля за изменением структуры владения в компаниях ТЭК, в кредитных организациях и ряде других компаний. Иностранные владельцы не лишаются права собственности на свои акции и доли в российских компаниях, доли участия в СРП и иных соответствующих проектах, пояснил Черных, добавив, что им необходимо получать разрешене на совершение ими соответствующих сделок по распоряжению их ценными бумагами и долями.

Как отметил юрист, попадающие под действие указа компании составляют основу экономики России. Владельцы в них, по его словам, должны действовать добросовестно и ответственно, а также обладать необходимыми ресурсами и компетенцией. "В противном случае это может угрожать устойчивому развитию всей экономики России и ставить под угрозу существование таких организаций, наличие рабочих мест и соответствующих компетенций в стране", — указал Черных.

Эксперт заметил, что указ ввел новые ограничения и согласования, которые в каждом конкретном случае надо анализировать отдельно. При этом в документе содержатся разные критерии для определения того, подпадает ли каждая конкретная сделка в отношений компаний ТЭК и соответствующих инвестиционных проектов под действие данного указа.

"Соответственно, теперь рекомендуется каждую сделку по распоряжению акциями или долями участия в компаниях ТЭК проверять на предмет необходимости получения решения президента. Полагаю, что действие данного указа будет регулярно продлеваться по аналогии с продлением санкций ЕС и США против РФ на основании принципа взаимности", — подытожил Черных.