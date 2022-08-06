СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. Херсонская область с помощью России сможет возродить былую славу туристического региона, заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов. Херсонские власти открыли паромную переправу в районе Антоновского моста

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для Херсонской и Запорожской областей при их вхождении в состав РФ будет подготовлена своя госпрограмма, направленная на развитие туристической отрасли.

"В составе России будет возвращена туристическая слава Херсонской области. Санаторно-курортные объекты, расположенные на побережье Черного и Азовских морей, ждет возрождение", — сказал Стремоусов.

По его словам, курорты Херсонской области в прошлом были очень востребованы у туристов из России и Белоруссии.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.