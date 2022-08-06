МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Профсоюзы пилотов Норвегии, Дании и Швеции в субботу проголосовали за достигнутый ранее договор с крупнейшим авиаперевозчиком Скандинавии "Скандинавские авиалинии" (SAS) после конфликта между сторонами, начавшимся в июне, сообщил датский телеканал TV2. WSJ: авиаотрасль боится остаться без российского титана из-за санкций

Соглашение должно быть ратифицировано всеми профсоюзами по отдельности, а после это должен сделать федеральный суд в США из-за прохождения там компанией финансовой реструктуризации.

Стороны пришли к соглашению 19 июля, достигнув договоренностей в ходе переговоров. По условиям достигнутого тогда договора SAS примет обратно на работу 450 уволенных пилотов и увеличит число полетов вплоть до 2024 года. Будут предприниматься также ряд других мер по улучшению условий для пилотов. Также, согласно договоренности, отдельные пилоты авиакомпании и профсоюзы должны будут отозвать свои иски против SAS. В свою очередь, норвежская телерадиокомпания NRK отмечала, что пилоты SAS не смогут вновь бастовать в течение всего срока действия соглашения — это пять с половиной лет.

"Пилоты SAS подавляющим большинством голосов проголосовали за коллективный договор… В результате теперь ясно, что SAS избежит нового конфликта", — говорится в сообщении телеканала.

Конфликт между профсоюзами пилотов и SAS начался в июне. В начале июля пилоты объявили забастовку, которая, как сообщает компания, затронула порядка 380 тысяч пассажиров и привела к отмене около 3,7 тысячи рейсов. Сама компания при этом ежедневно теряла 9,5-12,5 миллиона долларов.

SAS, ведущая авиакомпания Скандинавии с основными узловыми аэропортами в Копенгагене, Осло и Стокгольме, выполняет рейсы в пункты назначения в Европе, США и Азии.