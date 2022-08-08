МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Россия к 2030 году может достичь лекарственного суверенитета, предполагающего, что произведенные в стране препараты будут занимать долю 85% в упаковках, а также экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств, и на это потребуется не менее 200 миллиардов рублей, пишет РБК. Правительство одобрило законопроект о дистанционной продаже лекарств

Соответствующие материалы содержатся в концепции поддержки фармацевтической отрасли, которую разработали эксперты одной из рабочих групп при Минобрнауки.

Сейчас доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляет 55% при общем объеме рынка 2,3 триллиона рублей, в количественном выражении — 33% из 6,5 миллиарда упаковок, говорится в концепции.

Согласно документу, к 2030 году предполагается достичь лекарственного суверенитета, при котором произведенные в стране лекарства и диагностические системы занимали бы 75% рынка в денежном выражении и 85% — в количественном.

В настоящее время российские оригинальные препараты занимают долю 11% в рублях и 5% в упаковках. Эти доли предполагается увеличить к 2030 году до 35 и 15% соответственно.

Кроме того, из концепции следует, что произведенные в стране активные фармацевтические субстанции используются только в 20% лекарств, производимых в России; в планах — довести этот показатель до 75%.