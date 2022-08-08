БЕРЛИН, 8 авг — ПРАЙМ. Siemens Energy ожидает, что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года, следует из финансового отчета компании за третий квартал 2022 финансового года (завершился 31 июля). Санкции Евросоюза не запрещают возвращение турбин Siemens в Россию

Siemens Energy сообщила, что начала реструктуризацию деятельности в России в третьем квартале, что повлияло на результат сегмента "Газ и электроэнергия": потери составили 200 миллионов евро.

"Ожидается, что мероприятия по реструктуризации будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий", — говорится в сообщении компании.

Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин. В частности, компания обслуживает турбины для газопровода "Северный поток".