МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает освободить бизнес от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения, соответствующий проект закона министерство внесло в правительство, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Союз потребителей призвал запретить продажу гаджетов без единого разъема

Как рассказали в Минцифры, министерство внесло в правительство проект федерального закона о внесении изменений в статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что исключение будет действовать в соответствии с нормами, легализующими параллельный импорт. Проект прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

"Законопроект предусматривает освобождение от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров (смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления), включенных в перечень Минпромторга России для параллельного импорта, без установленных российских программ", — пояснили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Штрафы не работают, потому что при параллельном импорте невозможна предустановка обязательного российского программного обеспечения. В магазинах присутствуют разные товары: ввезенные официально с участием правообладателя и ввезенные официально без такового. В первом случае они могут иметь предустановку отечественного ПО, во втором – нет", — прокомментировал РИА Новости инициативу министерства ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "На сегодняшний день этот закон о предустановке прекращает работать как минимум на то время, пока ситуация не нормализуется", — пояснил эксперт. Россиянам объяснили, как защитить гаджеты от перегрева летом

Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 года был утвержден перечень российских программ для ЭВМ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году.

Решение о легализации параллельного импорта изначально было временным, на данный момент действует до конца 2022 года. В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, он включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).