МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ уточнило требования к отечественной системе бронирования авиабилетов, в ней будет использоваться только российское программное обеспечение, сообщает пресс-служба кабмина. Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России

"В автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение. Обновленные требования к системе и защите содержащейся в ней информации утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Они начнут действовать с 30 октября 2022 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о защите системы от возможных санкций со стороны недружественных государств и безопасности персональных данных россиян, бронирующих билеты на внутренние рейсы. Согласно обновленным требованиям, исключительные права на АИС ОВП должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством. Кроме того, автоматизированная система и все ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа.

"Решение позволит избежать сбоев в воздушных перевозках, которые могут возникнуть, если собственники зарубежных информационных систем введут ограничения на их использование. Гарантийное обслуживание АИС ОВП будут вести только российские организации, а ее базы данных, серверы и другая технологическая инфраструктура будут размещаться исключительно на территории России. Напомним, что к концу октября 2022 года ведущие российские авиакомпании должны интегрировать свои системы бронирования авиабилетов с АИС ОВП", — говорится в сообщении.