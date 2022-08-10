МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российская строительная отрасль работает эффективно вопреки всем трудностям, заявил глава государства Владимир Путин на церемонии открытия Архангельского моста в Череповце. Путин разрешил банкам не проводить операции с новой "токсичной" валютой

"Несмотря на непростую ситуацию, она (строительная отрасль — ред.) уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели", — сказал Путин участникам мероприятия по видеосвязи.

По словам президента, отрасль стала "по праву" одним из двигателей российской экономики. Кроме того, глава государства отметил успехи в сфере жилищного строительства. Так, по итогам 2021 года в России построили 92 миллиона "квадратов" жилья, проложили и отремонтировали несколько тысяч километров дорог, а также возвели значимые объекты социальной сферы и производственной инфрастуктуры.

Путин также отметил помощь, которую российские строители оказывают жителям Донбасса.