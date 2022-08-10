С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — ПРАЙМ. Профсоюз завода "ИКЕА Индастри Тихвин" в Ленинградской области сообщил о возобновлении работы предприятия с 1 сентября. IKEA будет доставлять товары еще в десять городов

"С 1 сентября "ИКЕА Индастри Тихвин" возобновляет работу. Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата — 90% от оклада. В таком режиме предприятие будет, ориентировочно, работать до нового года. Покупателя на предприятие "ИКЕА Индастри Тихвин" еще нет", — сообщает профсоюз на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что для запуска производства готовится техника. "Официально стартовал процесс продажи ИКЕА Индастри проектной командой из Швеции при поддержке консалтинговой фирмы. Для запуска в сентябре-декабре готовятся техника и компетенции. Компания ИКЕА подтверждает расторжение трудовых отношений с 50% подразделения индастри (производство)", — говорится в сообщении профсоюза.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, информация о возобновлении работы предприятия властям не поступала. "Яндекс Маркет" начал реализацию товаров от поставщиков IKEA

"На сегодняшний день информационное письмо о возобновлении работы предприятия и конкретном количестве работников, которые будут выведены из простоя, в службу занятости Ленинградской области не поступало", — сказали в пресс-службе.

Власти Ленинградской области в середине июля сообщали, что из 1 тысячи сотрудников завода "ИКЕА Индастри Тихвин" около 500 будут уволены по соглашению сторон. Власти готовы оказать содействие в трудоустройстве и повышении квалификации.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. С 5 июля IKEA проводит финальную онлайн-распродажу товарных запасов в России.