МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Алроса" смогла исполнить обязательства в рублях по выплате купонов по двум выпускам еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый, следует из сообщения компании. "Алроса" не смогла выплатить купоны по еврооблигациям

"Как сообщалось ранее, вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении АК "Алроса", эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 000 000 долларов каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах, а также иных санкций и ограничений, введенных со стороны США, ЕС и Великобритании в отношении Российской Федерации и российских лиц в силу технических причин выплата очередных купонов по каждому из выпусков не могла быть произведена", — говорится в сообщении.

"Выплаты купонов произведены в российских рублях в порядке, определенном советом директоров Банка России", — добавляет компания.

"Алроса" была включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в связи с событиями на Украине. Как сообщало агентство Блумберг, перебои с поставками уже отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания.

АК "Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов. Основные акционеры — Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), Саха (Якутия) — 25% плюс одна акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.