МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Freedom Holding (материнская компания российского брокера ИК "Фридом финанс") в первом квартале 2023 фискального года, который соответствует второму календарному кварталу 2022 года (апрель-июнь), нарастила выручку в годовом исчислении примерно на 55%, до 227 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Выручка VK по МСФО выросла во втором квартале

"Выручка холдинга выросла за апрель-июнь 2022 года до 227 миллионов долларов со 146 миллионов годом ранее. Увеличение показателя обеспечил рост комиссионных доходов на 36%, до 132 миллионов, достигнутых благодаря увеличению числа клиентских счетов и расширению деятельности холдинга. Число клиентских счетов по итогам квартала составило 479 тысяч, что на 69 тысяч, или на 17%, превышает уровень, зафиксированный на 31 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль холдинга выросла на 7,2% в годовом исчислении, до 59 миллионов долларов, прочий совокупный доход увеличился более чем на 40% — до 83 миллионов. Прибыль на акцию поднялась на 0,06 доллара, составив 0,99 доллара.

В квартальной отчетности Freedom Holding Corp. также отражена информация о процессе корпоративной реструктуризации холдинга, которая должна завершиться в течение финансового года.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в 14 странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ.