МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Пункты выдачи заказов Ozon начали принимать товары от продавцов, планируется расширить количество таких пунктов с 10 тысяч до 16 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. В Подмосковье заявили о полной ликвидации пожара на складе Ozon

В компании отметили, что более чем 80 тысяч предпринимателей имеют точку отгрузки в пешей доступности от своих складов. "Сейчас сдать свои товары можно уже более чем в 10 тысячах пунктов выдачи заказов Ozon в 2500 населенных пунктов. К 1 сентября количество точек приема увеличится до 16 тысяч", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что прием товаров продавцов в пунктах выдачи заказов осуществляется с 10 до 15 часов, вечернее время отведено для покупателей.

Данное нововведение, по мнению Ozon, важно для небольших предпринимателей из маленьких городов, а сам процесс отгрузки товаров в пункт выдачи ничем не отличается от привычного процесса на сортировочном центре, но проходит быстрее и удобнее для продавца за счет близкого расположения пункта. При этом партнеры компании получат фиксированное вознаграждение сверх основного за прием отправлений от продавцов. Уточняется, что от самих продавцов это не потребует от дополнительных затрат, но станет для них стабильным источником дополнительного дохода. Кроме того, в перспективе компания планирует открывать специализированные пункты именно для приема заказов — их также будут открывать партнеры-франчайзи.

По словам директора по развитию партнерских логистических программ Дениса Дьяченко, эта модель является максимально выигрышной для всех участников процесса.