МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries увеличил стоимость возврата крупногабаритного товара до одной тысячи рублей. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости. В России начали продавать ушедшие люкс-бренды на аутлет-маркетплейсе

К крупногабаритному товару относится продукция, которая имеет длину одной из сторон больше 50 сантиметров, сумму трёх сторон (глубину, ширину и высоту) более 90 сантиметров, вес более 5 килограмм.

При оформлении заказа, в корзине появляется уведомление о том, что "обратная доставка крупногабаритного товара при отказе будет стоить 1000 рублей". Агентство направило запрос в компанию.

В мае пользователи маркетплейса начали массово жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе. В самой компании сообщили РИА Новости, что тестируют различные модели доставки с 2020 года. В частности, для пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики в размере 100 рублей.

В компании также опровергли информацию о том, что, согласно новой памятке, у клиентов с процентом выкупа менее 50% или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей будет удерживаться по 100 рублей за товар в случае его возврата. Так, в большинстве регионов РФ и странах СНГ возврат бесплатный при сумме выкупа от 5 тысяч рублей и проценте выкупа от 15%. В противном случае стоимость возврата составляет 50 рублей за одну вещь. При этом для Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока она составляет 100 рублей за одну вещь.

Кроме того, в личных кабинетах всех пользователей появился обновленный раздел с информацией о покупках, в том числе о сумме выкупа и доле возвратов товаров. Также там можно ознакомиться с условиями отказа или возврата товаров надлежащего качества. После этого, в конце месяца, Wildberries объявил о запуске системы оплаты заказа при получении для 75% пользователей. В компании отмечали, что параметры условий отказа от товаров или возврата будут меняться и дальше.