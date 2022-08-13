МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует, что в 2030-е годы можно будет перейти к одночленному экипажу на коммерческих самолетах, что позволит существенно снизить стоимость их эксплуатации, пишет РБК. Мантуров: Россия сможет самостоятельно обслуживать самолеты SSJ100

Как следует из тендера, размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок, чтобы исключить увеличение нагрузки на единственного пилота, ведомство к концу 2024 году рассчитывает разработать интеллектуального "виртуального второго пилота".

Заявка на выполнение научно-исследовательской работы "Расчетно-экспериментальные исследования перспективных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, и анализ условий их применимости в самолетах транспортной категории" (шифр "Интеграл Т") была размещена 9 августа. Цена контракта заявлена в размере 2, 877 миллиарда рублей.

"Достижение цели Стратегии по цифровой трансформации и удовлетворение современным требованиям к перспективным ВС требуют поиска принципиально новых, инновационных и интеллектуальных подходов и технологий при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования (КБО) ВС", — отмечается в прилагаемых материалах.

Чтобы перейти к одночленному экипажу и снизить нагрузку на пилота, нужно модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа "путем его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов", разработать технический облик "виртуального второго пилота" и интегрировать его в будущую систему управления воздушным движением.

Исполнителю надлежит разработать порядка десяти технологий, а также создать демонстратор "виртуального второго пилота" для самолетов. Он должен представлять собой полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.