МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский Минтранс приступил к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка, они могут быть утверждены в марте 2023 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в само ведомство и на источники, близкие к министерству. В авиакомпании Lufthansa приняли решение по России

Тасун, как пишет издание, обратился в министерство транспорта с просьбой разрешить авиакомпаниям снимать исправные запчасти с самолетов и переставлять их на другие машины. По данным издания, в письме он отметил, что такие меры необходимы, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. Тогда, по словам Тасуна, можно переставить исправную запчасть с одного самолета на другой, чтобы из двух смог полететь хотя бы один. Уточняется, что АЭВТ предлагает разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний.

"Минтранс, по данным близкого к ведомству источника и другого источника в Росавиации, уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285 (Федеральные авиационные правила — ред.). Ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года", — пишет издание.

В пресс-службе Минтранса газете подтвердили, что ведомство разрабатывает проекты, направленные в том числе на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских судов. Отмечается, что документы будут опубликованы для общественного обсуждения.

"В рамках действующего законодательства процедура установки компонентов полностью урегулирована. Согласно положениям ФАП-246 ("Требования к юрлицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки"), эксплуатант обеспечивает поддержание летной годности воздушных судов", — приводит издание комментарии представителей министерства.

Ранее исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев рассказал РИА Новости, что разбор самолетов на запчасти является нормальной практикой, распространенной во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более актуальной.