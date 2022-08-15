МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Представители бизнеса попросили Минцифры в очередной раз доработать поправки к закону "О персональных данных", включая регулирование оборота обезличенной информации и вопрос передачи данных государству, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Регулятор рассказал о рисках для бизнеса при расчетах в нерезервных валютах

Минцифры может вернуть в проект поправок к закону "О персональных данных" положение о необходимости заручиться согласием гражданина сразу для нескольких целей обработки его данных, что избавит компании от большого объема бумажной работы. Кроме того, бизнес выступает против передачи государству данных для развития проектов в области искусственного интеллекта (ИИ).

По словам источников издания, на заседании "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", которое прошло 12 июля, было решено, что центр компетенций "Сколково" при участии ЦБ и бизнеса подготовит Минцифры обоснование необходимости нормы о таком едином согласии.

Также издание уточняет, что в июле Минцифры разработало новый вариант поправок к закону, по которым бизнес по запросу будет передавать личные данные своих клиентов государству, которое уже будет их обезличивать и подготавливать для обучения искусственного интеллекта. Также бесплатный доступ к этим данным Минцифры предлагает дать российским разработчикам, а также госорганам "для государственного и муниципального управления". И в этой версии необходимость получения единого согласия гражданина для разных целей обработки данных исчезла. Большой бизнес вытянет миллионы за газ из карманов европейцев

В своей первой редакции проект поправок решал давнюю проблему компаний, заключавшуюся в том, что в одном согласии может быть указана всего одна цель использования: такое ограничение создавало горы бумажной работы для отдела кадров, а в условиях, когда подписание согласий уже стало ритуальным действием, а не осмысленным выбором, такой шаг представляется разумным, полагает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

Что же касается передачи данных государству, то цели запросов государством коммерческих данных должны быть очень конкретными — основанием для таких запросов могут быть события уровня чрезвычайных ситуаций, "во всех остальных случаях государство не может получать данные от бизнеса, так как это ведет к монополизации рынка", подчеркивает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.