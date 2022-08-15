МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Агентство недвижимости Intermark Real Estate, 16 лет проработавшее под брендом международной корпорации Savills, после ухода Savills из России продолжит работу под прежним названием, следует из сообщения на сайте Intermark. Юрист рассказал, кому положена компенсация за уход иностранных компаний

"На протяжении 16 лет с 2006 по 2022 год компания работала под брендом международной корпорации Savills. С 2022 года мы вернулись к бренду Intermark Real Estate с новым багажом знаний и колоссальным опытом работы в структуре крупнейшего зарубежного агентства недвижимости, сохранив высокий международный уровень компетенций", — сообщается на сайте.

Как пояснил РИА Недвижимость управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин, прекращение работы Savills на территории России продиктовано политической ситуацией.

При этом в компании отметили, что вынужденные изменения затронули лишь название и аффилированность с брендом Savills. Они не повлияют на ее основную деятельность, команда сотрудников также сохранится в полном составе.

Международная корпорация по недвижимости Savills основана в Великобритании в 1855 году. Присутствует более чем в 70 странах мира.

Агентство Intermark Real Estate, специализирующееся на покупке и аренде элитной недвижимости в Москве, Подмосковье и за рубежом, существует с 1993 года.