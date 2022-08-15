МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не рассматривает смену названия маркетплейса Wildberries на "Ягодки" в рамках рекламной акции как намеренное введение граждан в заблуждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Wildberries не исключила смену названия на "Ягодки"

"В настоящий момент у ФАС России отсутствуют основания рассматривать смену наименования организации на сайте интернет-магазина Wildberries, заявленную как маркетинговую акцию, как намеренное введение в заблуждение граждан", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.

Позже компания сообщила, что не опровергает смену названия, однако появившееся в данный момент на сайте обновление — это часть рекламной акции.

Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.