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Экс-глава финского МИД допустил раскол в ЕС из-за запрета на выдачу виз
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Идея прекратить выдачу странами Евросоюза виз россиянам может привести к расколу, написал в своем Twitter экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. По его словам, разногласия в этом... ПРАЙМ, 16.08.2022
бизнес, новости, туризм, евросоюз, визы, финляндия, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Идея прекратить выдачу странами Евросоюза виз россиянам может привести к расколу, написал в своем Twitter экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.
По его словам, разногласия в этом вопросе будут выгодны российскому руководству.
"Когда ЕС рассматривает визовый режим для россиян, важно прийти к единой линии. Нарушение единства служит целям Путина", — отметил Туомиоя.
Он поддержал канцлера ФРГ Олафа Шольца, призвавшего не ограничивать выдачу виз всем гражданам России.
"Я считаю линию Германии более обоснованной, чем линию Эстонии", — заявил финский политик.