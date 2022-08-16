МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Идея прекратить выдачу странами Евросоюза виз россиянам может привести к расколу, написал в своем Twitter экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. WSJ: у ЕС закончились варианты экономического давления на Россию

По его словам, разногласия в этом вопросе будут выгодны российскому руководству.

"Когда ЕС рассматривает визовый режим для россиян, важно прийти к единой линии. Нарушение единства служит целям Путина", — отметил Туомиоя.

Он поддержал канцлера ФРГ Олафа Шольца, призвавшего не ограничивать выдачу виз всем гражданам России.

"Я считаю линию Германии более обоснованной, чем линию Эстонии", — заявил финский политик.