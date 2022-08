МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Холдинговая компания Berkshire Hathaway Inc, которой управляет миллиардер Уоррен Баффет, утроила свою долю в компании Ally Financial Inc, занимающейся онлайн-банкингом, и увеличила ставку на то, что Activision Blizzard Inc, разработчик видеоигр "Call of Duty", будет приобретен корпорацией Microsoft Corp. Вложения России в гособлигации США выросли в июне

В опубликованной в понедельник декларации с описанием инвестиций в компании, зарегистрированные в США, по состоянию на 30 июня Berkshire также сообщила, что вышла из инвестиций в Verizon Communications Inc, которые когда-то составляли 8,3 млрд долларов, и больше не владеет компанией Royalty Pharma Plc, которая покупает права роялти на лекарства.

Во 2-м квартале на фоне падения фондовых рынков США Berkshire замедлила темпы покупки акций, купив их на 6,2 млрд долларов и продав на 2,3 млрд долларов. В 1-м квартале компания купила акций на 51,1 млрд долларов и продала на 9,7 млрд долларов.

Тем не менее, конгломерат Баффета, которому также принадлежат десятки предприятий, таких как железная дорога BNSF и автостраховщик Geico, закончил июнь с портфелем акций на сумму 327,7 млрд долларов. Наибольшая доля, 125,1 млрд долларов, приходится на бумаги Apple Inc.

Berkshire также вложила более 33 морд долларов в две нефтяные компании, Chevron Corp и Occidental Petroleum Corp. Цены на нефть резко выросли после начала спецоперации России на Украине.

С тех пор Berkshire приобрела акции Occidental еще на 1,7 млрд долларов, увеличив свою долю до 20,2%. Она также владеет привилегированными акциями Occidental на сумму 10 млрд долларов.

Во 2-м квартале доля Berkshire в Ally выросла с примерно 9 млн до 30 млн акций, а доля в Activision — с 64,3 млн до 68,4 млн акций на сумму 5,3 млрд долларов.

Кроме того, во 2-м квартале Berkshire также увеличила свои доли в Apple, Celanese Corp, Chevron, Markel Corp, McKesson Corp, Occidental и Paramount Global и сократила доли в General Motors Co, Kroger Co, Store Capital Corp и US Bancorp.