МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Замена второго пилота в самолетах на виртуального в перспективе возможна, считает вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров назвал плановый объем ежегодного выпуска самолетов Ту-214

Как на прошлой недели писало издание "Ведомости", Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. Ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 миллиарда рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года.

"Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал", — сказал Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2022", отвечая на вопрос о вероятности такого нововведения.

Вице-премьер также отметил, что сегодня в самолетах ставятся иллюминаторы и остекление, хотя степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны как в кабине пилота, так и для пассажиров.

"Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолетах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолетах. Поэтому время будет формировать стандарты", — добавил Мантуров.