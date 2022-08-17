МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рекомендовал Wildberries принять ряд информационных мер для борьбы с появлением в продаже контрафактных товаров, сообщил журналистам замглавы министерства Василий Шпак. Роспотребнадзор признал платный возврат товаров на Wildberries законным

"Мы рекомендовали коллегам из Wildberries: подписать план мероприятий по внедрению системы цифровой маркировки товаров средствами идентификации на их интернет-площадке; обеспечить подключение к сервису Росаккредитации по автоматизированному добавлению в карточки товаров на маркетплейсах информации о сертификатах и декларациях", — сообщил Шпак в кулуарах форума "Армия-2022".

Кроме того, комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле было поручено проанализировать предложения о совершенствовании действующего законодательства в области интернет-торговли и представить в госкомиссию по антиконтрафакту предложения о целесообразности их реализации, добавил он.

Ранее в августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому маркетплейсы с 1 марта будут нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции.

До этого, в начале июля, замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также в постоянном режиме следить за продукцией. Wildberries в свою очередь отрицает продажу контрафактной продукции.

Тем не менее также в июле в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что отраслевые сообщества постоянно фиксируют реализацию на маркетплейсе немаркированной продукции, нарушения требований передачи сведений в систему обязательной маркировки и рекламу контрафактной продукции в размещенных предложениях продавцов. После этого пресс-служба Wildberries сообщила агентству, что площадка запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом: теперь такие объявления будут удаляться после анализа на основе искусственного интеллекта.