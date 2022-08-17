ПЕРМЬ, 17 авг — ПРАЙМ. Компания по производству строительных материалов "Кнауф" (Knauf) не собирается уходить из Пермского края, а планирует увеличить инвестиции и открыть новые производства в Кунгурском районе региона, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Пермский губернатор рассказал о перспективах покупки завода Henkel

"Кнауф" никуда не собирается, планирует только увеличить инвестиции. Есть планы по созданию новых производств на территории Кунгурского района", — рассказал журналистам в среду губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Компания "Кнауф" — один из крупнейших мировых производителей строительных отделочных материалов. На сайте холдинга указано, что завод "КНАУФ ГИПС КУНГУР" зарегистрирован в Кунгурском районе Пермского края в 2001 году. Завод ведет разработку четырех месторождений гипсового камня. Продукция поставляется в 30 субъектов России, а также на экспорт: в Казахстан, Киргизию, Монголию, Узбекистан.