МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Прибыль, приходящаяся на одного из крупнейших мировых портовых операторов, DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) в первом полугодии выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила рекордные 721 миллион долларов, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО снизилась в первом полугодии

"Мы рады сообщить о рекордных результатах первого полугодия: скорректированная EBITDA выросла на 34,6%, а приходящаяся на компанию прибыль — на 51,8%. Такой значительный рост демонстрирует, что наша стратегия, направленная на фокусирование на высокомаржинальных грузах и предоставление индивидуальных решений в области цепочки поставок, обеспечит устойчивую прибыль в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.

Скорректированная EBITDA выросла до 2,441 миллиарда долларов. Выручка компании увеличилась в 1,6 раза, составив 7,932 миллиарда долларов. Кроме того, капитальные затраты за полугодие составили 741 миллион долларов.

Компания DP World специализируется на портовых перевозках, работает в 69 странах. Ее штат превышает 97 тысяч человек.