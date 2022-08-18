МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, согласно объявлению на дверях, откроется для посетителей в пятницу, 19 августа, помещение уже подготовили к открытию, передает корреспондент РИА Новости. Тимати приобрел все активы Starbucks в России

Ресторан проинспектировал бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати).

В середине июля стало известно, что новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля Тимати сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе.

Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.