МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Забастовка в крупнейшем порту Великобритании по контейнерным перевозкам Филикстоу может нарушить торговлю на 700 миллионов фунтов, сообщает британская газета Times. Британцев предупредили о зиме без отопления и еды

В минувшую субботу почти две тысячи работников порта Филикстоу вышли на восьмидневную забастовку, требуя повышения заработной платы на фоне рекордной инфляции в стране.

Как отмечается в сообщении, по некоторым оценкам, "беспрецедентная" забастовка в порту может нарушить торговлю на сумму 700 миллионов фунтов и оказать прямое воздействие на работу таких компаний, как сеть супермаркетов Asda, магазины одежды John Lewis, Tesco и Marks & Spencer. Помимо этого, могут пострадать промышленные компании, поставляющие запчасти и экспортирующие продукцию, такие как Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, поставщики оборудования JCB и RS, а также производитель спиртных напитков Diageo и фармацевтическая компания GSK, пишет газета.

"Порты по всему миру сталкиваются с перегруженностью из-за задержек в работе, вызванных пандемией. Эти забастовки могут увеличить задержки в работе", — приводит издание слова управляющего директора компании Russell Суки Баси, которая проводила анализ грузоперевозок за август в порту Филикстоу.

Крупнейшая в мире датская судоходная компания Maersk уже начала отменять заходы судов в порт Филикстоу и перенаправлять грузы в европейские порты, включая порты Антверпена, Гавра и London Gateway на Темзе, сообщает Times.

Филикстоу является крупнейшим портом Великобритании по контейнерным перевозкам, 48% всех контейнерных грузов прибывает в страну через этот порт. Остановка его работы может привести к серьёзным перебоям в логистике морских и автомобильных перевозок, отмечается на сайте. В Британии планируют поощрения за снижение энергопотребления в пиковые часы

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.