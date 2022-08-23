МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon во втором квартале 2022 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 92% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 170,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Ozon предложил ввести ответственность за игнорирование маркировки товаров

Увеличению оборота поспособствовал рост количества заказов (+121%, до 90,2 миллиона), пояснили в Ozon. При этом общая выручка увеличилась на 58%, до 58,5 миллиарда рублей, а выручка от услуг выросла на 185%, до 30,3 миллиарда, и впервые превысила выручку от продажи товаров. Убыток сократился в 2 раза, до 7,2 миллиарда рублей "за счет повышения операционной эффективности".

"Результаты говорят о том, что Ozon уже не просто крупная онлайн-платформа со 150 000 продавцов и почти 31 млн покупателей, но и сервисная компания — выручка от услуг во втором квартале впервые в нашей истории превысила выручку от продаж товаров", — приводятся в сообщении слова финансового директора Ozon Игоря Герасимова.

Ozon сохранил прогноз роста по итогам года оборота от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, GMV), компания ожидает, что показатель составит не менее 80%, сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Мы продолжаем работать над улучшением экономики и при этом сохраняем наш прогноз по росту (GMV — ред.) не менее 80% в этом году", — приводятся в сообщении слова финансового директора Ozon Игоря Герасимова. Товары со склада Decathlon стали доступны для заказа на Ozon

При этом оборот компании вырос на 92% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также компания впервые показала безубыточность по EBITDA.

Кроме того, Ozon впервые достиг операционной безубыточности — скорректированная EBITDA во втором квартале составила 0,2 миллиарда рублей против отрицательного значения в 9,1 миллиарда годом ранее, говорится в сообщении компании о финансовых результатах.

"Во втором квартале Ozon достиг операционной безубыточности: с одной стороны, на это сыграл эффект масштаба за счет инвестиций 2021 года, с другой — повышение эффективности операционных процессов, которым мы усиленно занимались с начала текущего года. Это подтверждает и тот факт, что мы снизили операционные затраты к обороту на треть год к году", — отметил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов.