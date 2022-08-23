МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" принял решение утвердить программу биржевых облигаций серии 001РC объемом до 0,5 триллиона рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. "Русал" увеличил долю в "Русгидро" до 9%

"Утвердить Программу коммерческих облигаций ОК "Русал" (эмитент) серии 001РС бездокументарные неконвертируемые процентные коммерческие облигации с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 500 миллиардов рублей, включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте", — сказано в сообщении

Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы облигаций — бессрочный.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.