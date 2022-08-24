МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Клуб инвесторов Москвы выступил с предложением автоматизировать процедуру прекращения прав на землю после окончания строительства, сообщила пресс-служба организации. Международная корпорация по недвижимости Savills покинула Россию

Предлагается внести соответствующие изменения в Земельный кодекс и отдельные законодательные акты России, которые позволят упростить процедуру прекращения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, по инициативе арендатора, который построил и ввел на этой территории объекты в эксплуатацию.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность "правового автоматизма" — прекращения аренды земельного участка путем одностороннего отказа арендатора (застройщика) от договора после ввода в эксплуатацию всех объектов капитального строительства на нем. Мера будет способствовать достижению цели по сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла до 30%, а сама по себе она не повлечет изменения объема полномочий и компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, и выделения дополнительных ассигнований из соответствующих бюджетов", — сказано в сообщении.

Организация также напомнила, что сейчас не установлен особый порядок прекращения обязательств застройщиков, возникших из договоров аренды земли для стройки многоквартирных домов или другой недвижимости. Для госрегистрации прекращения аренды (субаренды) участка требуется предоставить обширный комплект документов и ждать. Клуб инвесторов уточнил в Росреестре, что вопрос автоматического прекращения обязательственных отношений в этом случае требует дополнительного законодательного регулирования.

Клуб инвесторов Москвы, создан в 2013 году. В него входят застройщики с портфелем более одного миллиона квадратных метров. В конце 2020 года организацию возглавил основной акционер крупнейшего российского застройщика ПИК Сергей Гордеев.