МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Компания "Белуга Групп", один из ведущих производителей алкоголя в России, увеличила чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2022 года на 96,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,263 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Прибыль "Тинькофф" оказалась самой низкой за пять лет в первом полугодии

Показатель EBITDA в январе-июне вырос на 93,7% и составил 7,2 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 36,7% — до 42,053 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 54,6% — до 17,199 миллиарда рублей.

Группа отмечает, что рост показателей выручки, валовой и чистой прибыли связан с эффективной работой менеджмента, "оперативно и качественно перестраивающего привычные процессы". Компания планирует в ближайшие годы сконцентрироваться на российском рынке за счет развития ассортимента, дистрибуции и собственной розничной сети "Винлаб".

Так, объем продаж в собственной розничной сети увеличился на 54,1% по сравнению с первым полугодием 2021 года, покупательский трафик вырос на 36,6%, средний чек — на 12,8%.

"Белуга Групп" управляет пятью предприятиями, спиртзаводом, винным хозяйством, собственной системой дистрибуции и сетью розничных магазинов "Винлаб". В портфель ее брендов входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".