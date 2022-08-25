МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Спрос на одежду и аксессуары иностранных брендов, приостановивших свою работу в России, вырос в разы в преддверии сентября, самой востребованной оказалась продукция Pull&Bear, сообщили РИА Новости в Wildberries. Эксперт рассказал, когда мир перейдет к биоразлагаемой одежде

"Спрос на продукцию популярных международных брендов растет в преддверии нового делового сезона и учебного года: с 1 по 22 августа 2022 г. число заказов одежды, обуви и аксессуаров от Bershka на Wildberries выросло на 144% по сравнению с аналогичным периодом в июне 2022 года, продукция Massimo Dutti стала популярнее на 322%, а Pull&Bear – на 831%", — говорится в сообщении.

При этом ассортимент брендов Inditex увеличился: так, количество наименований от Bershka выросло на 126%, от Zara – на 113%, от Pull&Bear – на 56%, а от Stradivarius – на 473%.

Кроме того, растет спрос и на продукцию новых турецких брендов Kinetix, Lumberjack, Polaris. С 12 по 22 августа число заказов обуви от этих марок выросло на 56% по сравнению с началом месяца, с 1 по 11 августа. Чаще всего россияне выбирают кроссовки, сандалии и туфли.

В марте модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили, что временно закрывают свои бутики в России. В массовом сегменте о приостановке работы своих магазинов сообщили Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex, которая была представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Также крупная сеть Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Однако позже открыла свои магазины в торговых центрах для продажи остатков.