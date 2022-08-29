МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Приостановка ограничения на покупку торговыми сетями долей в компаниях, которые контролировались иностранными собственниками, позволит продолжить перестройку бизнеса и не допустить сложностей на товарных рынках, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики

"До конца следующего года приостановлено ограничение на покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые контролировались иностранными собственниками. Ранее действовало правило, когда на одну сеть не могло приходиться более четверти общего объема товарооборота на определенной территории", —сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

"Временное устранение такого барьера позволит продолжить перестройку бизнеса и не допустить определенных сложностей на наших товарных рынках", — подчеркнул Мишустин.