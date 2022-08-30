МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило передать японской компании Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта "Сахалин-2", говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. "Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября

"В соответствии с… уведомлением компании "Мицуи и Ко., Лтд." о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" разрешить передачу 12,5 процента доли в уставном капитале указанного общества компании "МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД.", — говорится в документе.

Отмечается, что Mitsui Sakhalin Holdings B. V. является 100-процентной "дочкой" Mitsui. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.

"Сахалинской Энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании MIT SEL Investment LTD, также говорится в распоряжении.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем после этого осталось под вопросом. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. Японские СМИ 25 августа сообщили, что Mitsubishi и Mitsui решили продолжить участие, но в Shell ясно свою позицию после указа не выражали, а соответствующие запросы от РИА Новости в компанию остались без ответа. Однако еще в феврале Shell объявляла, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2".